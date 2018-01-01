Клопп: Я не знаю, почему мы играем в Суперкубке Англии, если он ничего не значит

Немецкий специалист считает, что турнир стоит отменить.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о предстоящем матче Суперкубка Англии.

“Я точно не знаю, почему мы играем в этом турнире, если он ничего не значит. Почему бы нам просто не отменить его?

В Германии я выиграл Суперкубок пять раз - и сейчас никто даже не вспоминает об этом. Люди скептично говорили: “Ну, это же Суперкубок“.

Я спрошу у руководства клуба, что это значит для истории клуба“, - приводит слова Клоппа France24.

Матч Суперкубка Англии Ливерпуль - Манчестер Сити состоится в воскресенье, 4 августа.