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Клопп: Я не знаю, почему мы играем в Суперкубке Англии, если он ничего не значит

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Немецкий специалист считает, что турнир стоит отменить.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о предстоящем матче Суперкубка Англии.

“Я точно не знаю, почему мы играем в этом турнире, если он ничего не значит. Почему бы нам просто не отменить его?

В Германии я выиграл Суперкубок пять раз - и сейчас никто даже не вспоминает об этом. Люди скептично говорили: “Ну, это же Суперкубок“.

Я спрошу у руководства клуба, что это значит для истории клуба“, - приводит слова Клоппа France24.

Матч Суперкубка Англии Ливерпуль - Манчестер Сити состоится в воскресенье, 4 августа. 

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Теги: футбол, Юрген Клопп, Ливерпуль, Суперкубок Англии
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