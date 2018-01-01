Клопп: Я не знаю, почему мы играем в Суперкубке Англии, если он ничего не значит
Немецкий специалист считает, что турнир стоит отменить.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о предстоящем матче Суперкубка Англии.
“Я точно не знаю, почему мы играем в этом турнире, если он ничего не значит. Почему бы нам просто не отменить его?
В Германии я выиграл Суперкубок пять раз - и сейчас никто даже не вспоминает об этом. Люди скептично говорили: “Ну, это же Суперкубок“.
Я спрошу у руководства клуба, что это значит для истории клуба“, - приводит слова Клоппа France24.
Матч Суперкубка Англии Ливерпуль - Манчестер Сити состоится в воскресенье, 4 августа.
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