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Клопп: Прошлый сезон АПЛ был похож на забег двух скакунов

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Немецкий специалист хочет победить Манчестер Сити.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал фаворита будущего сезона АПЛ.

“Прошлый сезон был похож на забег двух скакунов, но, к сожалению, в АПЛ слишком много хороших клубов. Я думаю, что в Манчестер Сити думают также.

Манчестер Сити - фаворит, а все остальные пытаются их победить, и мы одна из этих команд. Мы должны попробовать сделать это, но при этом показывать свой лучший футбол. И я знаю, что мы это сделаем“, - цитирует Клоппа пресс-служба “красных“.

Напомним, сезон-2019/20 в АПЛ стартует 9 августа.

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Теги: футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити
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