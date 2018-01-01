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Клопп: Есть только 4 клуба, которые способны постоянно тратить деньги

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Немец высказался относительно летнего трансферного окна.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что его клуб не готов тратить большие суммы на трансферы этим летом.

"В Ливерпуль было вложено уже немало денег. Некоторым может показаться, что этого недостаточно. Но мы живем в реальном мире, а не в какой-нибудь стране фантазий, где можно получить все, что захочешь. Нельзя постоянно тратить деньги.

В мире всего четыре клуба, которые могут это делать - Реал, Барселона, Манчестер Сити и ПСЖ. Эти команды получают все, что им нужно. Не думайте, что я завидую, просто этот год - не последний, в следующем году будут новые трансферные окна", - приводит слова Клоппа Daily Mail.

Напомним, этим летом Ливерпуль подписал только двух футболистов - 16-летнего форварда Харви Эллиотта и 17-летнего защитника Сеппа ван ден Берга.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Англия, трансферы
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