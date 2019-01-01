Ливерпуль подписал самого молодого игрока в истории АПЛ

"Красные" усилились перспективным форвардом.

Нападающий Фулхэма Харви Эллиот перешел в Ливерпуль. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Детали трансфера 16-летнего англичанина не разглашаются.

Известно, что из-за правил английской Премьер-лиги форвард сможет подписать первый профессиональный контракт лишь в апреле 2020 года, когда ему исполнится 17 лет.

Напомним, что Эллиот - самый молодой игрок в истории АПЛ. В мае он дебютировал в турнире в возрасте 16 лет и 30 дней. В минувшем сезоне молодой форвард провел 2 матча в чемпионате Англии.

Это уже второй трансфер мерсисайдцев этим летом. В конце июня "красные" подписали контракт с молодым защитником нидерландского Зволле.