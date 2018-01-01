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Зинченко принял участие в победном матче Ман Сити в Китае

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Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле почти весь поединок.
Зинченко принял участие в победном матче Ман Сити в Китае

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко принял участие в победном матче своей команды на сборах в Китае против японской Йокогамы Ф. Маринос.

Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 75 минут игрового времени, после чего был заменен на Анхелиньо.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "горожан". Голы на счету Кевина де Брюйне, Рахима Стерлинга и 20-летнего Лукаса Нмеча.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити
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