Зинченко принял участие в победном матче Ман Сити в Китае

Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле почти весь поединок.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко принял участие в победном матче своей команды на сборах в Китае против японской Йокогамы Ф. Маринос.

Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 75 минут игрового времени, после чего был заменен на Анхелиньо.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "горожан". Голы на счету Кевина де Брюйне, Рахима Стерлинга и 20-летнего Лукаса Нмеча.