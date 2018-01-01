Президент Ньюкасла обвинил Бенитеса в жадности

Тренер покинул АПЛ этим летом и отправился покорять Китай.

Президент Ньюкасла Майк Эшли рассказал, почему бывший наставник команды Рафаэль Бенитес не продлил соглашение с клубом.

"Если вы не знали, для Бенитеса деньги всегда были на первом месте, а клуб - на последнем. Он выбрал самый простой вариант, когда взял деньги и уехал в Китай. Это решение разочаровывает меня.

Если бы Рафаэль вернулся в Реал или шестерку лучших команд АПЛ, то я бы понял. Но все дело было в деньгах, ему просто надо было сказать об этом сразу. Он просил увеличить зарплату на 50%, поскольку знал, что мы не согласимся на это", - приводит слова Эшли Daily Mail.

Напомним, после ухода из Ньюкасла Бенитес заключил контракт с китайским клубом Далянь Ифан.

Ранее стало известно, кто сменил испанского специалиста на посту наставника Ньюкасла.