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Президент Ньюкасла обвинил Бенитеса в жадности

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Тренер покинул АПЛ этим летом и отправился покорять Китай.
Майк Эшли
Майк Эшли
Getty Images

Президент Ньюкасла Майк Эшли рассказал, почему бывший наставник команды Рафаэль Бенитес не продлил соглашение с клубом.

"Если вы не знали, для Бенитеса деньги всегда были на первом месте, а клуб - на последнем. Он выбрал самый простой вариант, когда взял деньги и уехал в Китай. Это решение разочаровывает меня.

Если бы Рафаэль вернулся в Реал или шестерку лучших команд АПЛ, то я бы понял. Но все дело было в деньгах, ему просто надо было сказать об этом сразу. Он просил увеличить зарплату на 50%, поскольку знал, что мы не согласимся на это", - приводит слова Эшли Daily Mail.

Напомним, после ухода из Ньюкасла Бенитес заключил контракт с китайским клубом Далянь Ифан.

Ранее стало известно, кто сменил испанского специалиста на посту наставника Ньюкасла.

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Теги: Майк Эшли, Ньюкасл, Рафаэль Бенитес
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