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Стерлинг: Рад, что Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов

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Англичанин рассказал о приоритетах Манчестер Сити.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг заявил, что победа в английской Премьер-лиге имеет большее значение для его команды, чем кубок Лиги чемпионов.

“Я был очень рад, когда Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов. Радовался за всех игроков этого клуба, которых знаю. Нет сомнений, что Лига чемпионов очень важна для нашей команды, но самая главная цель Манчестер Сити - победа в АПЛ. 

В Англии тебе приходится играть каждые выходные. Часто матчи проводятся на непростых стадионах с сильными соперниками. Вся команда тратит на это очень много времени и сил. Вот почему мы дорожим Премьер-лигой“, - приводит слова Стерлинга BBC.

Напомним, Стерлинг выступал за Ливерпуль с 2012 по 2015 год, после чего перешел в Манчестер Сити. В минувшем сезоне “горожане“ выиграли все внутренние трофеи - чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.

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Теги: Рахим Стерлинг, Манчестер Сити, Ливерпуль, Англия
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