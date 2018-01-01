Эвертон подпишет нападающего Ювентуса - СМИ

"Ириски" находят в шаге от подписания футболиста.

Форвард туринского Ювентуса Мойзе Кин в ближайшее время должен перебраться в Эвертон. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, "ириски" заплатят за 19-летнего итальянца 40 миллионов евро.

Сообщается, что в контракт Кина будет включен пункт об обратном выкупе за аналогичную сумму.

В минувшем сезоне Кин сыграл за итальянский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в услугах перспективного футболиста заинтересовал лондонский Арсенал, однако, вероятно, Эвертону удалось перебить предложение "канониров".