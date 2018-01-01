Сульшер: Травма Байи выглядит не очень хорошо

Защитник "красных дьяволов" повредил колено во время матча Международного кубка чемпионов.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал травму защитника Эрика Байи, которую он получил в матче Международного кубка чемпионов против Тоттенхэма

“Травмы - это всегда неприятно. Похоже на то, что он вывихнул колено, так что нам нужно сделать несколько снимков и провести обследование.

На первый взгляд все выглядит не очень хорошо, но давайте подождем и посмотрим, что скажут врачи“, - сказал норвежский специалист.

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