Арсенал оформил второй трансфер за сутки

"Канониры" подписали защитника Сент-Этьенна.

18-летний защитник Сент-Этьенна Вильям Салиба присоединился к Арсеналу, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Согласно условиям контракта, футболист проведет сезон-2019/20 в аренде за свой бывший клуб, а в следующей кампании будет выступать в составе “канониров“.

Финансовые детали сделки пока неизвестны.

Отметим, что этот трансфер стал вторым для Арсенала за сутки. Ранее английский клуб подписал полузащитника Реала.