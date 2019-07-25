Арсенал оформил второй трансфер за сутки
"Канониры" подписали защитника Сент-Этьенна.
18-летний защитник Сент-Этьенна Вильям Салиба присоединился к Арсеналу, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Согласно условиям контракта, футболист проведет сезон-2019/20 в аренде за свой бывший клуб, а в следующей кампании будет выступать в составе “канониров“.
Coming soon.— Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019
À bientôt.
🇫🇷 #SalibaSigns pic.twitter.com/U2tTwIXp2A
Финансовые детали сделки пока неизвестны.
Отметим, что этот трансфер стал вторым для Арсенала за сутки. Ранее английский клуб подписал полузащитника Реала.
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