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Арсенал оформил второй трансфер за сутки

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"Канониры" подписали защитника Сент-Этьенна.
Вильям Салиба
Вильям Салиба
www.arsenal.com

18-летний защитник Сент-Этьенна Вильям Салиба присоединился к Арсеналу, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Согласно условиям контракта, футболист проведет сезон-2019/20 в аренде за свой бывший клуб, а в следующей кампании будет выступать в составе “канониров“.

Финансовые детали сделки пока неизвестны.

Отметим, что этот трансфер стал вторым для Арсенала за сутки. Ранее английский клуб подписал полузащитника Реала.

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Теги: футбол, Вильям Салиба, Арсенал, Сент-Этьенн
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