Арсенал подписал полузащитника Реала
Дани Себальос перебрался в Англию.
Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос стал игроком Арсенала, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Испанский футболист будет выступать за “канониров“ на правах аренды на протяжении одного сезона.
🇪🇸 #HolaDani 👋— Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019
Welcome to The Arsenal, @DaniCeballos46 😎 pic.twitter.com/8gZLggahJZ
Напомним, Себальос перешел из Бетиса в Реал летом 2017 года.
В сезоне-2019/20 Себальос сыграл за Реал в 23 поединках и забил 3 гола. Его контракт со “сливочными“ рассчитан до лета 2023 года.
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