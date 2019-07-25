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Арсенал подписал полузащитника Реала

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Дани Себальос перебрался в Англию.
Дани Себальос
Дани Себальос
www.arsenal.com

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос стал игроком Арсенала, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Испанский футболист будет выступать за “канониров“ на правах аренды на протяжении одного сезона.

Напомним, Себальос перешел из Бетиса в Реал летом 2017 года.

В сезоне-2019/20 Себальос сыграл за Реал в 23 поединках и забил 3 гола. Его контракт со “сливочными“ рассчитан до лета 2023 года.

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Теги: футбол, Арсенал, Реал, Дани Себальос
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