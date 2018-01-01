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Зинченко: Чтобы быть в основе Ман Сити, нужно показывать свой уровень каждый день

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Украинец отметил, что в футболе все меняется очень быстро.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, как ему удалось добиться успехов вместе с командой.

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“Я мечтал быть частью команды, а теперь мне нужно просто много работать. Нужно показывать свой уровень каждый день, как в тренировках так и в матчах, чтобы бороться за место в основном составе. Нужно стать номером один, а потом удержаться на этом месте.

Это сумасшествие, как все меняется в футболе.

Сегодня вы можете быть на вершине, но все равно нужно очень много работать. В сборной я играю в центре поля, в Ман Сити слева - мне комфортно и там, и там. Уметь играть на разных позициях - хорошо для футболиста“, - сказал Зинченко. 

Ранее Александр Зинченко презентовал резервный комплект формы Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Манчестер Сити
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Источник: goal.com

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