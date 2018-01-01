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Капитан Арсенала близок к переходу в Ренн

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Защитник по-прежнему намерен покинуть нынешнюю команду.
Лоран Косельни
Лоран Косельни
Getty Images

Защитник Арсенала Лоран Косельни может перейти в Ренн. Об этом сообщает RMC.

По информации источника, французский футболист уже согласовал условия личного контракт с новым клубом. 

Соглашение Косельни с Арсеналом действует до 30 июня 2020 года, однако сам футболист хочет договориться о расторжении договора.

Отметим, что 33-летний француз защищает цвета "канониров" с 2010 года. В минувшем сезоне Косельни провел 17 матчей в АПЛ и забил три гола.

Напомним, этим летом француза лишили капитанской повязки из-за отказа ехать с командой в предсезонный тур. Позже стало известно, что из-за этого инцидента наставник Арсенала Унаи Эмери хочет избавиться от Косельни.

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Теги: Лоран Косельни, футбол, Арсенал, Англия, Ренн
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