Канте покинул расположение Челси

Н’голо Канте не долечил старую травму и отправился в Великобританию.

Полузащитник Челси Н’голо Канте покинул расположение команды в Японии на тренировочном сборе.

Как сообщает официальный сайт "синих", выяснилось, что Канте не долечил старую травму колена, полученную в прошлом сезоне, а еще усугубил ее перед и во время финал Лиги Европы, отыграв весь матч и выиграв с командой титул.

В данный мамоент Канте отправился из Японии в Великобританию, где продолжит восстановление.

Ранее сообщалось, что расположение Челси покинули 8 игроков.