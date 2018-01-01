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Канте покинул расположение Челси

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Н’голо Канте не долечил старую травму и отправился в Великобританию.
Н'Голо Канте
Н'Голо Канте
Getty Images

Полузащитник Челси Н’голо Канте покинул расположение команды в Японии на тренировочном сборе.

Как сообщает официальный сайт "синих", выяснилось, что Канте не долечил старую травму колена, полученную в прошлом сезоне, а еще усугубил ее перед и во время финал Лиги Европы, отыграв весь матч и выиграв с командой титул.

В данный мамоент Канте отправился из Японии в Великобританию, где продолжит восстановление.

Ранее сообщалось, что расположение Челси покинули 8 игроков.

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Теги: Нголо Канте, Челси, чемпионат Англии по футболу
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