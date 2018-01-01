Гвардиола рассказал о трансферных целях Ман Сити

"Горожане" хотят усилить защитную линию.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о трансферных целях "горожан" на текущее трансферное окно. По словам испанского специалиста, его команда нуждается в усилении защитной линии.

"Мы ищем центрального защитника, но в то же время у нас в составе есть три игрока, способные сыграть на этой позиции. Помимо этого, у нас есть отличная молодежь в резервной команде, способная усилить нашу команду.

Будем исходить из ситуации, которая будет складываться на рынке. Если у клуба будет возможность потратиться, то мы это сделаем. Если нет, то нет.

Что касается Магауайра, то он является игром Лестера. Знаю, что в Баварии есть люди, которым нравится много говорить про Лероя Сане, но я обычно не высказываюсь об игроках, которые выступают за другие клубы. Что случится, то случится", – приводит слова Гвардиолы The Independent.