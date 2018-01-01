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Арсенал намерен подписать форварда Ювентуса

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"Канониры" хотят усилить атакующую линию.
Мойзе Кин
Мойзе Кин
Getty Images

Форвард туринского Ювентуса Мойзе Кин попал в список интересов селекционной группы лондонского Арсенала. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "канониры" готовы заплатить за 19-летнего итальянца 25 миллионов евро. Боссы "старой сеньоры", в свою очередь, готовы рассмотреть продажу своего воспитанника из-за возвращения нападающего Гонсало Игуаина, который не намерен уходить из Ювентуса.

В минувшем сезоне Кин сыграл за итальянский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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