Арсенал намерен подписать форварда Ювентуса

"Канониры" хотят усилить атакующую линию.

Форвард туринского Ювентуса Мойзе Кин попал в список интересов селекционной группы лондонского Арсенала. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "канониры" готовы заплатить за 19-летнего итальянца 25 миллионов евро. Боссы "старой сеньоры", в свою очередь, готовы рассмотреть продажу своего воспитанника из-за возвращения нападающего Гонсало Игуаина, который не намерен уходить из Ювентуса.

В минувшем сезоне Кин сыграл за итальянский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.