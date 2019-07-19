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Челси потерпело первое поражение под руководством Лэмпарда

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"Синие" проиграли японскому клубу Кавасаки Фронтале.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
www.chelseafc.com

Лондонский Челси уступил Кавасаки Фронтале в товарищеском матче.

Единственный гол на счету нападающего японской команды Лендро Дамиао.

Кавасаки — Челси 1:0

Гол: Дамиао, 86

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта (Дзаппакоста, 46), Зума (Кристенсен, 46), Луис, Алонсо (Эмерсон, 46) — Жоржиньо (Дринквотер, 56), Ковачич (Бакайоко, 56) — Педро (Баркли, 46), Маунт (Пулишич, 65), Кенеди (Палмер) — Батшуай (Жиру, 46)

Отметим, что это был третий поединок “синих“ под руководством Лэмпарда. Ранее Челси сыграло вничью с Богемиансом и разгромили Сент-Патрикс (обе команды представляют Ирландию).

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Теги: футбол, Челси, Фрэнк Лэмпард
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