Челси потерпело первое поражение под руководством Лэмпарда

Лондонский Челси уступил Кавасаки Фронтале в товарищеском матче.

Единственный гол на счету нападающего японской команды Лендро Дамиао.

It ends in defeat in Japan, but that’s another solid 90 minutes of fitness work in the tank. 💪#CFCinJapan pic.twitter.com/ejgmXuHleP