"Красные дьяволы" ищут замену Ромелу Лукаку.

Форвард лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в Манчестер Юнайтед, сообщает Marca. В клубе ищут замену на позицию Ромелу Лукаку, который близок к переходу в миланский Интер.

Источник утверждает, что манкунианцы уже сделали предложение “канонирам“ по трансферу футболиста. Руководство МЮ готово выложить за за габонца 62 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 Обамеянг выступил за Арсенал в 36 матчах, где забил 22 гола и совершил 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед сделал Ювентусу предложение по Пауло Дибале.