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Обамеянг может перейти в Манчестер Юнайтед - СМИ

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"Красные дьяволы" ищут замену Ромелу Лукаку.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Getty Images

Форвард лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в Манчестер Юнайтед, сообщает Marca. В клубе ищут замену на позицию Ромелу Лукаку, который близок к переходу в миланский Интер.

Источник утверждает, что манкунианцы уже сделали предложение “канонирам“ по трансферу футболиста. Руководство МЮ готово выложить за за габонца 62 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 Обамеянг выступил за Арсенал в 36 матчах, где забил 22 гола и совершил 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед сделал Ювентусу предложение по Пауло Дибале.

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Теги: футбол, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ромелу Лукаку, Пьер-Эмерик Обамеянг
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