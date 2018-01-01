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Манчестер Юнайтед сделал Ювентусу предложение по Дибале

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"Красные дьяволы" рассчитывают усилиться форвардом туринского клуба.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Манчестер Юнайтед хочет осуществить трансфер форварда Ювентуса Пауло Дибалы.

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Как сообщат журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира, боссы “красных дьяволов“ уже сделали руководству туринского клуба предложение о покупке футболиста, однако сумма неизвестна.

Отмечается, что Ювентус рассчитывает выручить как минимум 80 миллионов евро, однако сам Дибала не хочет уходить из стана “старой сеньоры“.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий сыграл 30 матчей в Серии А, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не получил ни одного предложения о трансфере Поля Погба.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Пауло Дибала, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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