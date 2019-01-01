Новичок Манчестер Сити: Зинченко очень хорошо играл на позиции левого защитника

Анхелиньо играет на той же позиции, которую сейчас занимает украинец.

Левый защитник Манчестер Сити Анхелиньо рассказал о желании выступать за английский клуб и о конкуренции с украинцем Александром Зинченко.

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“Моя главная цель - получить как можно больше игрового времени. Зинченко очень хорошо играл на этой позиции, поэтому он выступает на ней и сейчас. В моем контракте был пункт о возвращении в клуб, поэтому я старался провести хороший сезон. Я ждал звонка и надеялся, что все получится.

Считаю, что я стал лучше как игрок и рассчитываю, что смогу провести хороший сезон в Манчестер Сити. В прошлом сезоне я отлично отыграл в ПСВ, а выступления в Лиге чемпионов дали мне необходимый опыт“, - цитирует Анхелиньо Daily Mail.

Напомним, Анхелиньо подписал четырехлетний контракт с Манчестер Сити.