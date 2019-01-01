Клопп: Уже ясно, кто является фаворитом в новом сезоне АПЛ

Наставник Ливерпуля поделился мыслями о чемпионской борьбе в сезоне-2019/20.

Уже 9-го августа в Англии стартует новый сезон Премьер-лиги. В преддверии этого главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал главного фаворита на победу в чемпионской гонке.

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"Будет здорово, если мы вновь сможем не отпустить далеко от себя Манчестер Сити. Это единственная возможность справиться с ними. Уже сейчас ясно, кто главный фаворит АПЛ. Желание Манчестер Сити побеждать в каждом матче впечатляет.

Не думаю, что у них было бы 98 очков, если бы не конкуренция с нами, а у нас не было бы 97 баллов, если бы не мотивация оторваться от них. На протяжении всего сезона мы оказывали давление друг на друга, и вот к чему это привело", - цитирует Клоппа The Telegraph.

Ранее Юрген Клопп высказался по поводу трансферной кампании Ливерпуля.