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Футболисты Ньюкасла стали участниками драки

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Инцидент произошел перед вылетом команды в Китай.
Джонджо Шелви
Джонджо Шелви
Getty Images

Два звездных игрока Ньюкасла Джонджо Шелви и Карл Дарлоу устроили в драку с прохожими около круглосуточной пиццерии. Инцидент произошел в три часа ночи перед отлетом команды в Китай на предсезонную подготовку.

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Драка завязалась после того, как страдающего алопецией (патологическое выпадение волос) Шелви назвали "лысой желчью", а хавбек в ответ заявил: "Вали отсюда, село".

Дарлоу, который был в черную толстовку с капюшоном, шорты и белые кроссовки, бил человека, лежащего на асфальте, а Шелви, одетый в белую кепку и в дизайнерские шлепанцы, также постоянно пытался начать драку.

Отмечается, что в потасовке никто не получил серьезных травм, а Шелби и Дарлоу после этого успешно вылетели с Ньюкаслом в Китай.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье болельщики жестоко избили арбитра во время матча.

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Теги: Ньюкасл, Англия, футбол, вне игры, драка
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