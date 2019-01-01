Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тоттенхэм интересуется услугами защитника Шахтера

Комментариев: 0
Исмаили рассматривают как потенциальную замену Кирану Триппьеру.
Исмаили
Исмаили
ФК Шахтер

Защитник Шахтера Исмаили попал в сферу интересов английского Тоттенхэма, сообщает Сalciomercato.

Источник утверждает, что лондонский клуб ищет замену для Кирана Триппьера, который стал игроком мадридского Атлетико.

Сообщается, что Исмаили не является приоритетной целью “шпор“, потому что в команде больше заинтересованы в услугах капитана Ромы Алессандро Флоренци и защитника Наполи Эльсеиде Хюсае.

Отметим, что Исмаили является левым латералем, тогда как Триппьер играет на правом фланге. Объяснить это можно тем, что Тоттенхэм может покинуть Дэнни Роуз.

Таким образом, игрок Шахтера рассматривается как потенциальная замена англичанину на левый фланг обороны.

Ранее сообщалось, что Исмаили является приоритетным трансфером для Ромы.

Поделись:
Теги: футбол, Исмаили, Шахтер, Тоттенхэм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь