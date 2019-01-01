Тоттенхэм интересуется услугами защитника Шахтера

Исмаили рассматривают как потенциальную замену Кирану Триппьеру.

Защитник Шахтера Исмаили попал в сферу интересов английского Тоттенхэма, сообщает Сalciomercato.

Источник утверждает, что лондонский клуб ищет замену для Кирана Триппьера, который стал игроком мадридского Атлетико.

Сообщается, что Исмаили не является приоритетной целью “шпор“, потому что в команде больше заинтересованы в услугах капитана Ромы Алессандро Флоренци и защитника Наполи Эльсеиде Хюсае.

Отметим, что Исмаили является левым латералем, тогда как Триппьер играет на правом фланге. Объяснить это можно тем, что Тоттенхэм может покинуть Дэнни Роуз.

Таким образом, игрок Шахтера рассматривается как потенциальная замена англичанину на левый фланг обороны.

Ранее сообщалось, что Исмаили является приоритетным трансфером для Ромы.