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Экс-нападающего Ливерпуля отстранили от матчей за нарушение правил о ставках

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Футбольная ассоциация Англии признала виновным Дэниела Старриджа.
Дэниел Старридж
Дэниел Старридж
Getty Images

Футбольная ассоциация Англии отстранила от матчей экс-форварда Ливерпуля Дэниела Старриджа, сообщает BBC. Игрок признан виновным в нарушении правил о ставках.

ФА решила дисквалифицировать нападающего на 6 недель, 4 из которых являются условным сроком, а также наложила штраф в размере 75 тысяч фунтов стерлингов (около 83 тысяч евро).

Старриджа обвиняют в том, что в январе прошлого года он сказал своему брату Леону сделать ставку на его трансфер в Севилью, сообщив ему о переговорах. В результате вместо испанского клуба Дэниел перешел в Вест Бромвич на правах аренды. 

В ассоциации не смогли доказать обвинения в адрес 29-летнего футболиста, согласно которым он также ставил через посредника на свой переход в Интер и тот же Вест Бромвич.

Напомним, после сезона 2018/19 Старридж покинул Ливерпуль на правах свободного агента.

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Теги: футбол, Дениэл Старридж, ставки, нарушение
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