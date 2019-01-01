Тоттенхэм представил новые комплекты домашней и гостевой экипировки
Техническим спонсором лондонского клуба является американская компания Nike.
Лондонский Тоттенхэм официально презентовал два новых комплекта формы, которые будут использоваться в сезоне-2019/20.
Домашняя экипировка “шпор“ выполнена в традиционном белом цвете с темно-синими полосами на воротниках и манжетах.
Looking 👌 in our 2019/20 home kit.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 18 июля 2019 г.
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#MadeOfTottenham ⚪️ #COYS pic.twitter.com/y9VM9yShJg
А вот выездная форма выполнена в темно-синем цвете и украшена узором из диагональных полос.
2019/20 away.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 18 июля 2019 г.
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Техническим спонсором Тоттенхэма является всемирно известная компания Nike.
Ранее сообщалось, что украинский футболист Александр Зинченко презентовал резервный комплект формы Манчестер Сити.
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