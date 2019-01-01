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Тоттенхэм представил новые комплекты домашней и гостевой экипировки

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Техническим спонсором лондонского клуба является американская компания Nike.
Тоттенхэм представил два новых комплекта формы
Тоттенхэм представил два новых комплекта формы
Getty Images

Лондонский Тоттенхэм официально презентовал два новых комплекта формы, которые будут использоваться в сезоне-2019/20.

Домашняя экипировка “шпор“ выполнена в традиционном белом цвете с темно-синими полосами на воротниках и манжетах.

А вот выездная форма выполнена в темно-синем цвете и украшена узором из диагональных полос.

Техническим спонсором Тоттенхэма является всемирно известная компания Nike.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Александр Зинченко презентовал резервный комплект формы Манчестер Сити.

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Теги: Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, экипировка, форма
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