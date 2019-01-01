Тоттенхэм представил новые комплекты домашней и гостевой экипировки

Техническим спонсором лондонского клуба является американская компания Nike.

Лондонский Тоттенхэм официально презентовал два новых комплекта формы, которые будут использоваться в сезоне-2019/20.

Домашняя экипировка “шпор“ выполнена в традиционном белом цвете с темно-синими полосами на воротниках и манжетах.

А вот выездная форма выполнена в темно-синем цвете и украшена узором из диагональных полос.

Техническим спонсором Тоттенхэма является всемирно известная компания Nike.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Александр Зинченко презентовал резервный комплект формы Манчестер Сити.