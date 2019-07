Тоттенхэм представил новые комплекты домашней и гостевой экипировки

Лондонский Тоттенхэм официально презентовал два новых комплекта формы, которые будут использоваться в сезоне-2019/20.

Домашняя экипировка “шпор“ выполнена в традиционном белом цвете с темно-синими полосами на воротниках и манжетах.

