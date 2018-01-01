Клопп: Только Ман Сити и ПСЖ могут позволить себе тратить огромные суммы на трансферы
Наставник Ливерпуля высказался по поводу трансферной политики клуба.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение относительно трансферной кампании клуба в летнее межсезонье.
“Я уже говорил, что этим летом мы не будем слишком активны на трансферном рынке. Мы достаточно много вложили в команду за последние два года.
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Некоторые пишут, что мы потратим еще 200-300 миллионов фунтов стерлингов. Но только Манчестер Сити и ПСЖ могут позволить себе тратить такие огромные суммы на трансферы каждый год. Ну, может еще Реал и Барселона“, - цитирует Клоппа Goal.
Напомним, этим летом Ливерпуль совершил лишь один трансфер - 17-летнего защитника Зеппа ван ден Берга, который перешел из нидерландского Зволле.
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