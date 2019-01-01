Арсенал рассчитывает заполучить лучшего бомбардира Кубка Америки

Бразилец в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Вингер бразильского Гремио Эвертон может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

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По информации FOX Sports.com.br, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован лондонский Арсенал. Отмечается, что "канониры" отправили в Бразилию представителей своего медицинского штаба, чтобы они провели обследование игрока.

Эвертон - воспитанник Форталезы. В 16-летнем возрасте он перешел в академию Гремио и уже через год дебютировал за первую команду.

Недавно Эвертон в составе сборной Бразилии стал победителем Копа Америка-2019. Кроме того, вингер стал лучшим бомбардиром этого турнира.