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Манчестер Сити - Вест Хэм 4:1 видео голов и обзор матча

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"Горожане" уверенно обыграли "молотобойцев" в полуфинальном матче Asia Trophy.

Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко в матче между Ман Сити и Вест Хэмом
Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко в матче между Ман Сити и Вест Хэмом
Getty Images

В китайском городе Нанкин состоялся полуфинальный матч предсезонного товарищеского турнира Asia Trophy,в котором Манчестер Сити уверенно обыграл Вест Хэм.

Отметим, что в этом поединке на замену вышли украинские футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко. Последний совершил отличный пас на своего партнера по команде Чичарито, однако форвард "запорол" момент.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Вест Хэм:

Манчестер Сити - Вест Хэм 4:1
Голы: Д. Силва, 33, Нмеча, 36 (пен), Стерлинг, 59, 72 - Нобл, 26 (пен).

Манчестер Сити: Браво - Данилу (Уокер, 62), Харвуд-Бейлис, Ляпорт (Стоунз, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62) - Дойл (Гюндоган, 62), Родриго (А. Гарсия, 69), Д. Силва (Б. Силва, 46) - Бернаб (Сане, 46), Нмеча (Де Брюйне, 46), Поведа (Стерлинг, 46).

Вест Хэм: Хименес - Фредерикс (Кресвелл, 63), Диоп, Огбонна (Рид, 71), Б. Джонсон (Сабалета, 63) - Нобл (Обьянг, 63), Райс (Санчес, 46) - Андерсон (Ярмоленко, 46), Уилшир (Снодграсс, 46), Лансини (Диангана, 63) - Антонио (Чичарито, 46).

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Теги: Манчестер Сити, Вест Хэм, футбол, видео голов, обзор матча
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