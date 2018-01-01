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Манчестер Сити разгромил Вест Хэм

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Украинцы Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко вышли на замены за свои команды.
Манчестер Сити обыграл Вест Хэм
Манчестер Сити обыграл Вест Хэм
Getty Images

В городе Нанкин (Китай) завершился полуфинальный матч предсезонного товарищеского турнира Asia Trophy, который организован АПЛ.

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Действующий чемпион Англии Манчестер Сити без проблем обыграл Вест Хэм и вышел в финал, где сразится с Вулверхэмптоном. Отметим, что за обе команды сыграли украинские футболисты - Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, которые вышли на замену.

Зинченко появился на поле на 62-й минуте встречи и играл на левом фланге обороны. А вот Ярмоленко отыграл весь второй тайм на правом фланге полузащиты.

Стоит сказать, что “молотобойцы“ в матче за третье место встретятся с Ньюкасл Юнайтед.

Манчестер Сити - Вест Хэм 4:1
Голы: Д. Силва, 33, Нмеча, 36 (пен), Стерлинг, 59, 72 - Нобл, 26 (пен).

Манчестер Сити: Браво - Данилу (Уокер, 62), Харвуд-Бейлис, Ляпорт (Стоунз, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62) - Дойл (Гюндоган, 62), Родриго (А. Гарсия, 69), Д. Силва (Б. Силва, 46) - Бернаб (Сане, 46), Нмеча (Де Брюйне, 46), Поведа (Стерлинг, 46).

Вест Хэм: Хименес - Фредерикс (Кресвелл, 63), Диоп, Огбонна (Рид, 71), Б. Джонсон (Сабалета, 63) - Нобл (Обьянг, 63), Райс (Санчес, 46) - Андерсон (Ярмоленко, 46), Уилшир (Снодграсс, 46), Лансини (Диангана, 63) - Антонио (Чичарито, 46).

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Теги: Манчестер Сити, Вест Хэм, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, футбол
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