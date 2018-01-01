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Манчестер Юнайтед разгромил Лидс в товарищеском матче

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"Красные дьяволы" продолжают предсезонную подготовку в Австралии.
Манчестер Юнайтед обыграл Лидс в спарринге
Манчестер Юнайтед обыграл Лидс в спарринге
Getty Images

В рамках тренировочного сбора в Австралии Манчестер Юнайтед провел товарищеский матч против Лидс Юнайтед.

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"Красные дьяволы" разгромили соперника со счетом 4:0. Стоит сказать, что наставник команды Оле-Гуннар Сульшер отсутствовал на поединке, так как занимался с игроками, которые не вышли на поле.

Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед 4:0
Голы: Гринвуд, 7, Рашфорд, 27, Джонс, 51, Мартиаль, 69.

Манчестер Юнайтед (1-ый тайм): Ромеро - Ван-Биссака, Байи, Линделеф, Рохо - МакТоминей, Погба - Рашфорд, Мата, Джеймс - Гринвуд.

Манчестер Юнайтед (2-ой тайм): Ж. Перейра - Далот, Джонс, Смоллинг, Янг - Матич (Гарнер, 78), А. Перейра - Чонг, Гомес, Лингард - Мартиаль.

Отметим, что следующий матч клуб из Манчестера проведет против Интера в рамках Международного Кубка Чемпионов.

Ранее сообщалось, что Фред пропускает тренировочный сбор МЮ в Австралии из-за свадьбы.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Лидс Юнайтед, тренировочный сбор, подготовительный сбор, товарищеский матч, спарринг, футбол
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