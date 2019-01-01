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Вест Хэм совершил рекордный в истории клуба трансфер

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Английский клуб объявил о переходе Себастьяна Алле.
Себастьян Алле
Себастьян Алле
whufc.com

Нападающий франкфуртского Айнтрахта Себастьян Алле стал игроком Вест Хэма.

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Как сообщает пресс-служба “молотобойцев“, 25-летний француз подписал с клубом пятилетний контракт с возможностью продления еще на один год. Его зарплата составит 7 миллионов евро в год.

Трансфер Себастьяна стал рекордным для Вест Хэма. Лондонцы заплатили Айнтрахту 50 миллионов фунтов (около 55,3 миллионов евро).

В прошлом сезоне форвард отыграл 40 матчей за Айнтрахт, в которых забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Ярмоленко сменил игровой номер в Вест Хэме.

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Теги: Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, рекорд, футбол
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