Вест Хэм совершил рекордный в истории клуба трансфер

Нападающий франкфуртского Айнтрахта Себастьян Алле стал игроком Вест Хэма.

Как сообщает пресс-служба “молотобойцев“, 25-летний француз подписал с клубом пятилетний контракт с возможностью продления еще на один год. Его зарплата составит 7 миллионов евро в год.

#SayHaller to our new record signing! 👋 pic.twitter.com/9MbgB7K92p