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Брюс возглавил Ньюкасл

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Английский специалист заменит на этом посту Рафаэля Бенитеса.
Стив Брюс
Стив Брюс
Getty Images

Стив Брюс стал главным тренером Ньюкасла, сообщает пресс-служба “сорок“. Соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на три года. 

Брюс уже прокомментировал свое назначение:

“Я очень рад и горд стать главным тренером Ньюкасла. Это клуб моего детства и моего отца. Перед нами стоят большие задачи, но я и мои помощники готовы к этому“, - отметил специалист.

Ранее Стив Брюс работал в Бирмингеме, Уигане, Сандерленде, Халл Сити и Астон Вилле.

Напомним, что после сезона-2018/19 команду покинул Рафаэль Бенитес.

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Теги: футбол, Стив Брюс, Ньюкасл
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