Английский специалист заменит на этом посту Рафаэля Бенитеса.

Стив Брюс стал главным тренером Ньюкасла, сообщает пресс-служба “сорок“. Соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на три года.

Брюс уже прокомментировал свое назначение:

“Я очень рад и горд стать главным тренером Ньюкасла. Это клуб моего детства и моего отца. Перед нами стоят большие задачи, но я и мои помощники готовы к этому“, - отметил специалист.

Ранее Стив Брюс работал в Бирмингеме, Уигане, Сандерленде, Халл Сити и Астон Вилле.

Напомним, что после сезона-2018/19 команду покинул Рафаэль Бенитес.