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АПЛ изменила регламент с сезона-2019/20

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Были приняты новые правила при составлении турнирной таблицы.
Манчестер Сити - победитель АПЛ-2018/19
Манчестер Сити - победитель АПЛ-2018/19
Getty Images

Английская Премьер-лига приняла решение внести изменения в регламент при составлении турнирной таблицы.

Теперь при распределении мест на первое место выйдут личные встречи, а потом разница забитых и пропущенных мячей. Если и там равенство - назначается дополнительный матч. 

Новое правило вступает в силу с сезона-2019/20.

Напомним, что в сезоне-2011/12 Манчестер Сити выиграл АПЛ, опередив Манчестер Юнайтед именно за счет лучшего баланса забитых и пропущенных голов.

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Теги: футбол, чемпионат Англии по футболу, АПЛ
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Источник: bbc.com

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