Были приняты новые правила при составлении турнирной таблицы.

Английская Премьер-лига приняла решение внести изменения в регламент при составлении турнирной таблицы.

Теперь при распределении мест на первое место выйдут личные встречи, а потом разница забитых и пропущенных мячей. Если и там равенство - назначается дополнительный матч.

Новое правило вступает в силу с сезона-2019/20.

Напомним, что в сезоне-2011/12 Манчестер Сити выиграл АПЛ, опередив Манчестер Юнайтед именно за счет лучшего баланса забитых и пропущенных голов.