АПЛ изменила регламент с сезона-2019/20
Были приняты новые правила при составлении турнирной таблицы.
Английская Премьер-лига приняла решение внести изменения в регламент при составлении турнирной таблицы.
Теперь при распределении мест на первое место выйдут личные встречи, а потом разница забитых и пропущенных мячей. Если и там равенство - назначается дополнительный матч.
Новое правило вступает в силу с сезона-2019/20.
Напомним, что в сезоне-2011/12 Манчестер Сити выиграл АПЛ, опередив Манчестер Юнайтед именно за счет лучшего баланса забитых и пропущенных голов.
Полная версия правил