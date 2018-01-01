Сульшер: Я не привык к тому, что МЮ находится за пределами топ-4

Наставник "красных дьяволов" предпочитает быть оптимистом.

Главный тренер команды Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о целях команды на сезон-2019/20.

“Мы должны стремиться занять место выше, чем четвертое. Я предпочитаю быть оптимистом и ошибиться, чем пессимистом и оказаться правым.

Я не привык к тому, что Манчестер Юнайтед занимает пятое или шестое место, но это именно та позиция, где мы сейчас находимся. Это проблема, но мне нравится этот вызов.

Мы должны работать с футболистами, подписывать подходящих нам игроков и двигаться к цели. В составе нашей команды есть качественные игроки. Мы должны работать каждый день и не забывать о том, к чему стремимся“, - цитирует норвежского специалиста Сульшера ВВС.

Напомним, в прошлом сезоне МЮ финишировал на шестом месте в чемпионате Англии и не смог попасть в Лигу чемпионов.