Сын Почеттино подписал контракт с Тоттенхэмом

Сын главного тренера "шпор" выступал за команду U-18.

Тоттенхэм подписал профессиональный контракт с Маурицио Почеттино, который является сыном наставника команды Маурисио Почеттино. Об этом объявил сам футболист на своей странице в Instagram.

Почеттино-младший выступает на позиции правого вингера, но может сыграть и слева, и в центре нападения.

С 2017 года Маурицио играл за юношескую команду Тоттенхэма, а сейчас представляет молодежную (U-23).