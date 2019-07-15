Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сын Почеттино подписал контракт с Тоттенхэмом

Комментариев: 0
Сын главного тренера "шпор" выступал за команду U-18.
Маурицио Почеттино
Маурицио Почеттино
Getty Images

Тоттенхэм подписал профессиональный контракт с Маурицио Почеттино, который является сыном наставника команды Маурисио Почеттино. Об этом объявил сам футболист на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/20 underway... #COYS

Допис, поширений Maurizio Pochettino (@maurizio.8)

Почеттино-младший выступает на позиции правого вингера, но может сыграть и слева, и в центре нападения.

С 2017 года Маурицио играл за юношескую команду Тоттенхэма, а сейчас представляет молодежную (U-23).

Поделись:
Теги: футбол, Тоттенхэм, Маурисио Почеттино, Маурицио Почеттино
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь