Стало известно, почему Фред пропустил тренировочный сбор МЮ в Австралии

В жизни футболиста произошло очень важное событие.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред отсутствовал на предсезонном сборе команды в Австралии.

Официальный сайт "красных дьяволов" сообщил, что футболист получил дополнительный отпуск и прибудет в расположение команды в Сингапуре.

Как стало известно, Фред пропустил первый сбор из-за важного события в своей жизни - футболист сыграл свадьбу со своей возлюбленной Моникой Салум.

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"Я обязуюсь любить тебя всю жизнь, относиться к тебе с нежностью и быть терпимым, как того требует любовь. Говорить с тобой, когда нужны слова, и молчать, когда это нужно", - написал Фред на своей страничке в Instagram, прикрепив фото со свадьбы.

Ранее сообщалось, что лидер Реала Серхио Рамос сыграл свадьбу с Пилар Рубио. Фото с торжества можно посмотреть здесь.