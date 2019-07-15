Стало известно, почему Фред пропустил тренировочный сбор МЮ в Австралии
Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред отсутствовал на предсезонном сборе команды в Австралии.
Официальный сайт "красных дьяволов" сообщил, что футболист получил дополнительный отпуск и прибудет в расположение команды в Сингапуре.
Как стало известно, Фред пропустил первый сбор из-за важного события в своей жизни - футболист сыграл свадьбу со своей возлюбленной Моникой Салум.
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"Я обязуюсь любить тебя всю жизнь, относиться к тебе с нежностью и быть терпимым, как того требует любовь. Говорить с тобой, когда нужны слова, и молчать, когда это нужно", - написал Фред на своей страничке в Instagram, прикрепив фото со свадьбы.
Eu me comprometo a ajudá-lo a amar a vida, a sempre abraçá-lo com ternura, e ter a paciência que o amor exige. Para falar quando palavras forem necessárias, e compartilhar o silêncio quando não forem. E viver no calor do seu coração, e sempre chamar de lar. #casamentomoefred
Ранее сообщалось, что лидер Реала Серхио Рамос сыграл свадьбу с Пилар Рубио. Фото с торжества можно посмотреть здесь.
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