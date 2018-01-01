Ярмоленко окатили ледяной водой на тренировке Вест Хэма

Украинец весело проводит время во время занятий.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко проводит тренировки вместе с командой.

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Во время одного из занятий футболист, судя по всему, проиграл какой-то спор своим одноклубникам - Фелипе Андерсону и Мануэлю Лансини. На аккаунте "молотобойцев" в Twitter появилось видео того, как украинца обливают ледяной водой из переносного холодильника с водой.

"Иногда ты проигрываешь", - гласит надпись на видео.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Ярмоленко впервые вышел на поле после серьезной травмы. Сам футболист отметил, что счастлив вернуться в игру.