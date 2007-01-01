Тоттенхэм сделал предложение Реалу о трансфере Бэйла - СМИ

Валлиец может вернуться в лондонский клуб.

Нападающий Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл в текущее трансферное окно может вернуться в свой бывший клуб - Тоттенхэм.

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Как сообщает Marca, "шпоры" уже сделали Королевскому клубу официальное предложение по трансферу 30-летнего валлийца. Лондонцы готовы заплатить за форварда 60 миллионов евро.

При этом отмечается, что Тоттенхэм готов приобрести Бэйла в случае, если Реал согласится выплачивать футболисту половину годового оклада в размере 8,5 миллионов евро.

Напомним, Бэйл играл за Тоттенхэм в период с 2007-го по 2013-й годы.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Гарет Бэйл мог зарабатывать 1,3 миллиона евро в неделю в Китае.