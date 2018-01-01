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Ливерпуль инициировал переговоры с Барселоной о трансфере Коутиньо

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"Красные" сделали предложение каталонскому клубу о покупке своего бывшего игрока.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Недавно в СМИ появилась информация о том, что игрок Барселоны Филиппе Коутиньо может вернуться в свой бывший клуб - Ливерпуль.

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Как стало известно Liverpool Echo, “красные“ уже связались с каталонским клубом и сделали первое предложение о трансфере бразильского вингера. Источник отмечает, что Ливерпулю придется выложить крупную сумму денег, чтобы вернуть Коутиньо.

Напомним, бразилец стал игроком Барселоны в январе 2018-го года. Трансфер обошелся “сине-гранатовым“ в 135 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Филиппе Коутиньо готов принять предложение ПСЖ.

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Теги: Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Филиппе Коутиньо, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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