Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Юнайтед не получил ни одного предложения о трансфере Погба - СМИ

Комментариев: 0
Ни один клуб на данный момент не сделал предложения о трансфере французского футболиста.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Трансфер полузащитника Поля Погба находится под угрозой срыва. Как стало известно The Guardian, Манчестер Юнайтед на данный момент не получил ни одного предложения о покупке футболиста.

Читай также: Сульшер: Погба всегда полностью отдавался команде

По информации источника, два главных претендента на 26-летнего француза - Реал и Ювентус, до сих пор официально не вступили в переговоры с "красными дьяволами".

При этом отмечается, что "сливочные" хотят оформить сделку прям перед 8-м августа - датой закрытия трансферного окна в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Реал готов потратить на трансфер Поля Погба около 130 миллионов евро, что гораздо ниже суммы, которую рассчитывает получить Манчестер Юнайтед.

Поделись:
Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер, Реал, Ювентус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь