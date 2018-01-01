Манчестер Юнайтед не получил ни одного предложения о трансфере Погба - СМИ

Ни один клуб на данный момент не сделал предложения о трансфере французского футболиста.

Трансфер полузащитника Поля Погба находится под угрозой срыва. Как стало известно The Guardian, Манчестер Юнайтед на данный момент не получил ни одного предложения о покупке футболиста.

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По информации источника, два главных претендента на 26-летнего француза - Реал и Ювентус, до сих пор официально не вступили в переговоры с "красными дьяволами".

При этом отмечается, что "сливочные" хотят оформить сделку прям перед 8-м августа - датой закрытия трансферного окна в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Реал готов потратить на трансфер Поля Погба около 130 миллионов евро, что гораздо ниже суммы, которую рассчитывает получить Манчестер Юнайтед.