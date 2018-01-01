Игрок Ман Сити получил предложения от Арсенала, ПСЖ и Атлетико - СМИ
Отаменди, в свою очередь, хочет вернуться в Валенсию.
Центральный защитник Манчестер Сити Николас Отаменди может покинуть стан "горожан" этим летом, сменив клубную прописку. Об этом сообщает Superdeporte.es.
По информации источника, в услугах 31-летнего аргентинца заинтересованы ряд европейских грандов, в число которых входят лондонский Арсенал, мадридский Атлетико и французский ПСЖ.
Сообщается, что эти клубы уже связывались с боссами Манчестер Сити касательно возможной покупки игрока, однако сам Отаменди намерен вернуться только в Валенсию, за которую он ранее выступал.
В минувшем сезоне Отаменди сыграл 18 матчей в АПЛ, в которых заработал одно предупреждение.
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