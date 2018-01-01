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Манчестер Сити не смог улететь в Китай на предсезонное турне

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Команда не сумела с первой попытки отправиться в Китай.
Манчестер Сити не смог улететь в Китай на предсезонное турне

Английский Манчестер Сити не смог улететь в Китай с первой попытки в рамках своего предсезонного турне.

Делегация в субботу, 13 июля, собралась в аэропорту Манчестера, чтобы вылететь в Китай, но запланированный вылет не состоялся. На своем сайте Сити объясняет это "непредвиденной административной ошибкой". По информации Daily Mail, чартерный рейс английского клуба не получил разрешение войти в китайское воздушное пространство.

Таким образом, "горожане" были вынуждены отложить свой вылет в Китай на воскресенье, что, как сообщает сайт клуба, "добавляет головной боли для клуба, который теперь на 24 часа отстает от плотного графика участия команды в предсезонном турнире Premier League Asia Trophy.

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