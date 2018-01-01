Лэмпард: Важно, чтобы каждый игрок Челси набрал нужную форму

Наставник "синих" доволен результатом первого поединка под своим руководством.

Главный тренер Челси прокомментировал первый матч в роли главного тренера команды. В товарищеском поединке лондонцы сыграли вничью с ирландским Богемиансом.

“Это была трудная игра. Мы только недавно приступили к тренировкам и провели первый матч через несколько дней после начала работы. Нам было тяжело с точки зрения физики. Мы давали футболистам достаточно серьезные нагрузки на тренировках, в том числе и сегодня утром.

Именно поэтому необходим подготовительный период. Конечно, мы всегда хотим побеждать, но в таких матчах это не главное. Здесь важно, чтобы каждый игрок набрал нужную форму и постарался добиться максимальной пользы.

В целом мы довольны результатом, но я хотел бы особо отметить удачное выступление ряда молодых игроков“, - цитирует специалиста пресс-служба “синих“.

13 июля Челси проведет еще один спарринг на сборе в Ирландии против местного Сент-Патрикс Атлетик