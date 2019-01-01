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Сульшер: Я уверен, что Де Хеа останется в команде

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Норвежский специалист настроен позитивно.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию вокруг голкипера команды Давида Де Хеа.

У Давида был летний отпуск, когда он вел переговоры, и мы надеемся, что решим эту ситуацию.

Я уверен, что он подпишет новый контракт. Конечно, я настроен позитивно. Я много раз говорил с Де Хеа. Мы счастливы, что он у нас в воротах“, - сказал норвежец на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что руководство МЮ готово сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа, Оле-Гуннар Сульшер
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