Сульшер: Я уверен, что Де Хеа останется в команде
Норвежский специалист настроен позитивно.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию вокруг голкипера команды Давида Де Хеа.
У Давида был летний отпуск, когда он вел переговоры, и мы надеемся, что решим эту ситуацию.
Я уверен, что он подпишет новый контракт. Конечно, я настроен позитивно. Я много раз говорил с Де Хеа. Мы счастливы, что он у нас в воротах“, - сказал норвежец на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что руководство МЮ готово сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем в мире.
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