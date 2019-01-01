Сульшер: Я уверен, что Де Хеа останется в команде

Норвежский специалист настроен позитивно.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию вокруг голкипера команды Давида Де Хеа.

У Давида был летний отпуск, когда он вел переговоры, и мы надеемся, что решим эту ситуацию.

Я уверен, что он подпишет новый контракт. Конечно, я настроен позитивно. Я много раз говорил с Де Хеа. Мы счастливы, что он у нас в воротах“, - сказал норвежец на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что руководство МЮ готово сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем в мире.