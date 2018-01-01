Челси сыграло вничью в первом матче под руководством Лэмпарда
"Синие" провели товарищеский поединок с ирландской командой.
Лондонский Челси в первом матче под руководством Франка Лампарда не сумел победить ирландский Богемианс. Матч завершился со счетом 1:1.
Our first pre-season game of 2019/20 ends in a draw. 🤝#CFCinDublin pic.twitter.com/aAI91tOw2O— Chelsea FC (@ChelseaFC) 10 июля 2019 г.
Первый гол забили подопечные Лэмпарда: уже на 8-й минуте встречи отметился Миши Батшуайи.
В конце второго тайма Эрик Моллой сравнял счет и спас свою команду от поражения.
13 июля Челси проведет еще один спарринг на сборе в Ирландии против местного Сент-Патрикс Атлетик.
Напомним, Фрэнк Лэмпард возглавил Челси в начале июля, заменив на этом посту Маурицио Сарри.
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