Челси сыграло вничью в первом матче под руководством Лэмпарда

Лондонский Челси в первом матче под руководством Франка Лампарда не сумел победить ирландский Богемианс. Матч завершился со счетом 1:1.

Our first pre-season game of 2019/20 ends in a draw. 🤝#CFCinDublin pic.twitter.com/aAI91tOw2O