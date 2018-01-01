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Челси сыграло вничью в первом матче под руководством Лэмпарда

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"Синие" провели товарищеский поединок с ирландской командой.
Челси сыграло вничью с Богемианс
Челси сыграло вничью с Богемианс
www.chelseafc.com

Лондонский Челси в первом матче под руководством Франка Лампарда не сумел победить ирландский Богемианс. Матч завершился со счетом 1:1.

Первый гол забили подопечные Лэмпарда: уже на 8-й минуте встречи отметился Миши Батшуайи.

В конце второго тайма Эрик Моллой сравнял счет и спас свою команду от поражения.

13 июля Челси проведет еще один спарринг на сборе в Ирландии против местного Сент-Патрикс Атлетик.

Напомним, Фрэнк Лэмпард возглавил Челси в начале июля, заменив на этом посту Маурицио Сарри.

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Теги: футбол, Челси, Фрэнк Лэмпард
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