Украинец признался, что очень соскучился по футболу.

Вингер английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал свое возвращение после травмы и рассказал, почему решил сменить игровой номер.

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“Я хотел бы поблагодарить болельщиков Вест Хэма. Они ждали моего возвращения, и вот я приступил к тренировкам. Я потерял целых восемь месяцев и очень соскучился по футболу и команде.

Я сменил номер на футболке. В сборной Украине я играю под 7 номером. Он мне приносит удачу. Надеюсь, и в Вест Хэме он поможет мне проявить себя“, - заявил Ярмоленко.

В сезоне-2018/19 сезоне украинец провел за Вест Хэм 10 матчей, где забил 2 гола.