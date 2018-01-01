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Сульшер: Погба всегда полностью отдавался команде

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Норвежский специалист считает француза большим профессионалом.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника команды Поля Погба.

“Мы - Манчестер Юнайтед, и у нас нет необходимости продавать футболистов. Мы не получали никаких предложений по нашим игрокам.

Погба никогда не отстранялся от команды и всегда полностью отдавался ей. Он большой профессионал с золотым сердцем“, - приводит слова Сульшера ESPN.

Ранее сообщалось, что МЮ решил отпугнуть потенциальных покупателей, выставив сумасшедший ценник на Погба.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед
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