Сульшер: Погба всегда полностью отдавался команде

Норвежский специалист считает француза большим профессионалом.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника команды Поля Погба.

“Мы - Манчестер Юнайтед, и у нас нет необходимости продавать футболистов. Мы не получали никаких предложений по нашим игрокам.

Погба никогда не отстранялся от команды и всегда полностью отдавался ей. Он большой профессионал с золотым сердцем“, - приводит слова Сульшера ESPN.

Ранее сообщалось, что МЮ решил отпугнуть потенциальных покупателей, выставив сумасшедший ценник на Погба.