Ярмоленко сменил игровой номер в Вест Хэме

Украинский футболист получил 7-й номер, который ранее принадлежал Марко Арнаутовичу.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко сменил игровой номер в английском клубе.

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Как сообщает пресс-служба "молотобойцев", в новом сезоне вингер будет играть под счастливым 7-м номером. Ранее под этим номером выступал Марко Арнаутович, однако он покинул клуб и перебрался в китайский чемпионат.

В минувшем сезоне у Ярмоленко был 20-й номер.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам. Кроме того, Вест Хэм опубликовал забавное видео с занятий украинца.