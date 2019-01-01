Ярмоленко сменил игровой номер в Вест Хэме
Украинский футболист получил 7-й номер, который ранее принадлежал Марко Арнаутовичу.
Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко сменил игровой номер в английском клубе.
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Как сообщает пресс-служба "молотобойцев", в новом сезоне вингер будет играть под счастливым 7-м номером. Ранее под этим номером выступал Марко Арнаутович, однако он покинул клуб и перебрался в китайский чемпионат.
20 ➡️ 7... @Yarmolenko_9 pic.twitter.com/dkSF7RIjk3— West Ham United (@WestHamUtd) 10 июля 2019 г.
В минувшем сезоне у Ярмоленко был 20-й номер.
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам. Кроме того, Вест Хэм опубликовал забавное видео с занятий украинца.
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