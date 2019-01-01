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Ярмоленко сменил игровой номер в Вест Хэме

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Украинский футболист получил 7-й номер, который ранее принадлежал Марко Арнаутовичу.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
whufc.com

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко сменил игровой номер в английском клубе.

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Как сообщает пресс-служба "молотобойцев", в новом сезоне вингер будет играть под счастливым 7-м номером. Ранее под этим номером выступал Марко Арнаутович, однако он покинул клуб и перебрался в китайский чемпионат.

В минувшем сезоне у Ярмоленко был 20-й номер.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам. Кроме того, Вест Хэм опубликовал забавное видео с занятий украинца.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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