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МЮ решил отпугнуть потенциальных покупателей, выставив сумасшедший ценник на Погба

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Боссы "красных дьяволов" рассчитывают сохранить французского полузащитника в команде.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Манчестер Юнайтед определился с суммой, за которую готов расстаться с полузащитником команды Полем Погба.

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По информации Marca, руководство клуба хочет сохранить француза в составе и рассчитывает отпугнуть потенциальных покупателей невероятной ценой на его трансфер, которая составляет 180 миллионов евро.

В прошлом сезоне Погба отыграл за “красных дьяволов“ 35 поединков в чемпионате Англии, в которых забил 13 голов и совершил 9 результативных передач.

Отметим, что в услугах хавбека заинтересованы туринский Ювентус и мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что футболисты Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Поль Погба покинул команду.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, вне игры, трансфер, футбол
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