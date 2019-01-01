МЮ решил отпугнуть потенциальных покупателей, выставив сумасшедший ценник на Погба

Боссы "красных дьяволов" рассчитывают сохранить французского полузащитника в команде.

Манчестер Юнайтед определился с суммой, за которую готов расстаться с полузащитником команды Полем Погба.

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По информации Marca, руководство клуба хочет сохранить француза в составе и рассчитывает отпугнуть потенциальных покупателей невероятной ценой на его трансфер, которая составляет 180 миллионов евро.

В прошлом сезоне Погба отыграл за “красных дьяволов“ 35 поединков в чемпионате Англии, в которых забил 13 голов и совершил 9 результативных передач.

Отметим, что в услугах хавбека заинтересованы туринский Ювентус и мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что футболисты Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Поль Погба покинул команду.