Экс-игрок Арсенала стал новым техническим директором клуба

Эду получил должность в структуре Арсенала.

Лондонский Арсенал представил нового технического директора команды, которым стал экс-игрок клуба Эду Гаспар.

Как сообщает пресс-служба “канониров“, 41-летний Эду будет координировать работу тренерского штаба первой команды, заниматься скаутингом и подбором футболистов в академию клуба.

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“Арсенал всегда занимал особое место в моем сердце, и я очень рад вернуться в этот замечательный клуб в новой роли. У нас сильная команда, талантливые футболисты и фантастические сотрудники. Я с нетерпением жду начала работы“, - прокомментировал назначение Эду.

Напомним, полузащитник выступал за Арсенал в период с 2001-го по 2005-й годы, и вместе с клубом дважды становился чемпионом Англии.

Стоит сказать, что Эду хорошо знаком с наставником “канониров“ Унаи Эмери - в сезоне-2008/09 футболист выступал под его руководством в Валенсии.

Ранее сообщалось,что Арсенал сделал предложение Реалу о трансфере Лукаса Васкеса.